Greenspaces, avvio formazione per l’uso della piattaforma

Sono stati avviati, alla presenza dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, gli incontri di formazione, curati dal Dipartimento Tutela Ambientale, dedicati alle strutture capitoline per l’utilizzo di “Greenspaces“, la piattaforma digitale per la gestione del verde urbano ideata dalla società R3GIS e presentata a luglio 2024.

Questa mattina si è svolto il primo appuntamento che ha coinvolto tutti i municipi, a cui seguirà un secondo incontro, previsto per il 25 settembre – in cui saranno presenti le Strutture di Linea insieme al Ministero della Cultura, Zètema, Risorse per Roma, l’Ente Regionale del Parco dell’Appia Antica, l’Ente Regionale Roma Natura, la Polizia Locale di Roma Capitale.

La piattaforma digitale “Greenspaces” si avvale della tecnologia satellitare per effettuare la mappatura del patrimonio arboreo di Roma e permette un continuo aggiornamento dei dati sugli interventi e le analisi effettuati sullo stato di salute delle singole alberature in modo da programmare la gestione e la cura del verde urbano in maniera ottimale.

A questo strumento si affianca il Masterplan delle alberature stradali predisposto dal Dipartimento Tutela Ambientale con il supporto scientifico del CREA che è stato già condiviso con le strutture capitoline coinvolte nella gestione del verde in modo da adottare criteri condivisi con l’obiettivo di utilizzare le specie arboree più adatte e resilienti alle condizioni ambientali legate al cambiamento climatico.

“L’attivazione della piattaforma Greenspaces costituisce un fondamentale cambio di passo nella tutela dell’immenso patrimonio arboreo di Roma, ottimizzandone tutte le fasi di gestione e di programmazione.

Gli interventi di formazione delle strutture capitoline coinvolte sono essenziali per agevolare i processi di implementazione della piattaforma consentendo un’azione amministrativa più efficiente e trasparente, con un monitoraggio costante degli interventi di cura e messa a dimora e un tempestivo intervento in caso di necessità.

Greenspaces è uno strumento di lavoro al quale tutti coloro che intervengono sulla cura delle piante, dei parchi, giardini e delle aree ludiche e fitness, contribuiscono nel continuo aggiornamento dei dati.

Inoltre, la piattaforma costituirà, in futuro, un canale diretto di comunicazione con i cittadini consentendo, attraverso segnalazioni, interventi puntuali e tempestivi” ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.

