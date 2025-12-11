Gru in azione nonostante il voto: a Castel di Leva il caso dell’antenna 5G torna al centro dell’attenzione

Castel di Leva torna al centro dell’attenzione per un impianto che fa discutere: l’antenna 5G in costruzione a meno di 60 metri da due asili nido. A lanciare l’allarme sono le consigliere comunali, Virginia Raggi e Carla Canale, che chiedono al sindaco Roberto Gualtieri un intervento immediato per bloccare i lavori.

“Se l’Assemblea Capitolina ha ancora un senso, se i consiglieri hanno voce, Gualtieri ci ascolti e fermi l’antenna subito”, dichiarano le due esponenti pentastellate, sottolineando l’urgenza di tutelare la salute dei bambini e di un territorio già segnato da criticità.

Il nodo centrale è la sicurezza: le distanze tra l’impianto e i nidi non rispettano i parametri necessari a proteggere i più piccoli. “Oltre dieci giorni fa abbiamo votato in Aula Giulio Cesare un atto per bloccare l’edificazione, accolto all’unanimità dalla maggioranza del PD e dal Consiglio del Municipio IX – spiegano Raggi e Canale –. Gli abitanti di Castel di Leva avevano tirato un sospiro di sollievo, convinti che le loro preoccupazioni fossero state ascoltate. Ma questa mattina si sono risvegliati in un incubo: le gru non hanno smesso di lavorare”.

Il messaggio ai vertici del Campidoglio è chiaro: la politica deve rispettare le decisioni prese e proteggere la comunità. “Ora tocca a Gualtieri dimostrare se vuole davvero tutelare i cittadini e i bambini di Castel di Leva, oppure ignorare la sua stessa maggioranza e la volontà dei residenti”.

La vicenda dell’antenna continua a tenere alta la tensione nel quartiere, dove genitori, consiglieri e cittadini osservano con apprensione l’evolversi dei lavori. La richiesta è una sola: uno stop immediato, prima che sia troppo tardi.

