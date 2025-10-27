Gualtieri a “Osare la Pace”: “Il dialogo tra religioni può costruire ponti dove oggi c’è odio”
Domenica 26 ottobre, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato all’assemblea di inaugurazione del 39° Incontro Internazionale “Osare la Pace – Religioni e Culture in dialogo”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio presso l’Auditorium Parco della Musica.
Tra i presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
«La pace è un impegno quotidiano, ma anche una forza della storia che passa dalla responsabilità di istituzioni, comunità e cittadini. L’iniziativa promossa da Sant’Egidio, che unisce leader religiosi, persone di cultura e rappresentanti delle istituzioni e della politica, costituisce una testimonianza viva, reale e concreta della possibilità del realismo della pace, del dialogo e della cooperazione. Roma vuole essere Capitale della pace e della fraternità dei popoli», ha dichiarato Gualtieri.
Il sindaco ha poi sottolineato le tensioni globali che minacciano il multilateralismo e il diritto internazionale:
«Le guerre e le rinascenti logiche imperiali stanno drammaticamente indebolendo il diritto internazionale, ma le immagini di distruzione e morte provenienti da diverse parti del mondo ci ricordano che non possiamo abbandonare la speranza. Il dialogo tra le religioni può diventare una leva potente per costruire pace laddove oggi si radicano contrapposizione e odio».
L’incontro proseguirà fino a martedì 28 ottobre con la cerimonia conclusiva al Colosseo, alla presenza di Papa Leone XIV, a suggello di una tre giorni dedicata al dialogo, alla cooperazione e alla costruzione di percorsi di pace.
