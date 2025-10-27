Gualtieri a “Osare la Pace”: “Il dialogo tra religioni può costruire ponti dove oggi c’è odio”

Domenica 26 ottobre, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato all’assemblea di inaugurazione del 39° Incontro Internazionale “Osare la Pace – Religioni e Culture in dialogo”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio presso l’Auditorium Parco della Musica.

Tra i presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«La pace è un impegno quotidiano, ma anche una forza della storia che passa dalla responsabilità di istituzioni, comunità e cittadini. L’iniziativa promossa da Sant’Egidio, che unisce leader religiosi, persone di cultura e rappresentanti delle istituzioni e della politica, costituisce una testimonianza viva, reale e concreta della possibilità del realismo della pace, del dialogo e della cooperazione. Roma vuole essere Capitale della pace e della fraternità dei popoli», ha dichiarato Gualtieri.