Guasto alla linea elettrica a Roma Termini: caos e treni bloccati

Nel tardo pomeriggio di oggi 14 gennaio, alle ore 18.10, la circolazione ferroviaria è stata sospesa alla stazione di Roma Termini a causa di un guasto alla linea elettrica.

La situazione ha subito mandato in tilt il traffico ferroviario nel Nodo di Roma, con disagi che riguardano sia i treni Alta Velocità che i Regionali e gli Intercity.

Secondo quanto comunicato da Infomobilità, il problema tecnico ha richiesto l’intervento urgente dei tecnici per ripristinare la linea e consentire la regolare ripresa della circolazione.

Disagi su tutta la rete: ritardi e cancellazioni

I treni in transito per Roma Termini stanno subendo ritardi fino a 60 minuti, mentre diversi convogli hanno cambiato percorso per evitare il nodo ferroviario centrale della Capitale.

Il guasto sta impattando in particolare:

Treni Alta Velocità, che stanno accumulando ritardi significativi;

Intercity e Regionali, che stanno subendo cancellazioni e variazioni di percorso.

I disagi si ripercuotono anche sulle stazioni limitrofe, come Tiburtina e Ostiense, dove molti viaggiatori si sono riversati alla ricerca di soluzioni alternative.

Accertamenti tecnici in corso

I tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) sono già al lavoro per individuare la causa del guasto e ripristinare l’operatività della stazione.

Al momento, tuttavia, non è stata fornita una stima precisa sui tempi di risoluzione.

Per ora, la situazione resta critica, con i tabelloni di Termini che mostrano una lunga lista di treni in ritardo, soppressi o deviati.

Critiche dalla politica:

“È l’ennesima giornata nera dei trasporti finisce con un nuovo guasto alla rete elettrica nel nodo di Roma”, lo scrive su Facebook il deputato pd Andrea Casu.

“Se non vogliono riferire in aula la Presidente Meloni e il Ministro Salvini vadano almeno alla Stazione Termini a rendersi conto dei danni che stanno generando al Paese”.

