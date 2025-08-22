Guidonia Montecelio. Intervento di pulizia nell’area industriale

Questa mattina è stato eseguito, da parte della Soc. Tekneko, un intervento di pulizia straordinaria in alcune aree del Piano di Insediamento Produttivo (PIP) finalizzato alla rimozione di rifiuti abbandonati in spazi pubblici da soggetti non identificati.

Comportamenti incivili, come lo sversamento illecito di materiali da parte di ignoti, presumibilmente svuota-cantine e privati cittadini, rappresentano un danno all’ambiente, al decoro urbano e all’intera comunità. Comportamenti inammissibili, che l’Amministrazione comunale non è intenzionata a tollerare.

“Quest’area è, purtroppo, troppo spesso oggetto dell’abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di persone che non hanno alcun rispetto per la Città – evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo –. Cercheremo, anche in questo caso, di risalire ai responsabili attraverso l’analisi del materiale rinvenuto per procedere con la contestazione delle sanzioni amministrative previste e l’addebito dei costi sostenuti per la pulizia. Pure in quest’area saranno installate foto-trappole collegate direttamente alla Control Room in fase di allestimento presso il Comando della Polizia Locale”.

