Guidonia Montecelio, potenziato il servizio Oepac per alunni con disabilità fino al 2028

Inclusione, accesso all’istruzione, autonomia. Non sono solo parole, ma obiettivi concreti che l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha deciso di mettere al centro della propria azione.

Con una delibera dell’Area III – Politiche Sociali e Sport, è stato approvato il potenziamento del servizio educativo per l’autonomia e la comunicazione, conosciuto come OEPAC (ex A.E.C.), destinato agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Un passo importante, sostenuto interamente con fondi comunali, che permetterà di erogare 35.100 ore di assistenza nel triennio 2025–2028. Numeri alla mano, si parla di:

6.435 ore nel 2025 , già attive dal 2 maggio;

11.700 ore nel 2026 ;

11.700 ore nel 2027 ;

5.265 ore entro maggio 2028.

Ore preziose, che significano operatori formati accanto a bambini e ragazzi nei momenti più delicati della loro giornata scolastica. Un investimento umano, oltre che economico, portato avanti dal Comune in collaborazione con il Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale, affidatario del servizio.

«Il nostro obiettivo è garantire pari diritti a tutti gli studenti – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Rossi – e il servizio OEPAC è uno degli strumenti più importanti per rendere reale il concetto di inclusione, non solo sulla carta, ma nella quotidianità delle nostre scuole».

Una scelta che arriva in un momento storico tutt’altro che semplice, dove spesso i servizi essenziali sono oggetto di tagli e razionalizzazioni. Guidonia, invece, decide di aumentare le risorse. E lo fa consapevole della crescente domanda di assistenza scolastica: «La richiesta di servizi per l’autonomia è in aumento – sottolinea il sindaco Mauro Lombardo – ma la nostra amministrazione ha scelto con convinzione di investire su questi studenti, sui loro bisogni e sul loro futuro. La strada è ancora lunga, ma ogni passo conta».

