Guidonia Montecelio, pubblicato il bando europeo per il nuovo servizio di igiene urbana. I dettagli

È stato pubblicato in Gazzetta Europea il bando di gara per l’affidamento del nuovo servizio di igiene urbana del Comune di Guidonia Montecelio, un appalto dal valore strategico che prevede spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, trattamento, recupero e smaltimento.

Il progetto, identificato con CUP F99I24000420004, avrà una durata di sette anni, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 1° ottobre 2025.

>>> Qui la documentazione completa di gara<<<

Il nuovo servizio è stato progettato nel pieno rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) e degli obiettivi del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale della pubblica amministrazione.

L’idea guida: prevenire la produzione dei rifiuti, aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata e ridurre gli impatti ambientali, soprattutto quelli legati al trasporto.

Le principali novità del nuovo Piano

Potenziamento delle attività di spazzamento, grazie a nuove attrezzature e mezzi ecologici, come gli aspiratori di ultima generazione.

Georeferenziazione delle utenze e introduzione di cassonetti in grado di calcolare il numero di conferimenti per la frazione secca non riciclabile.

Riduzione dei cassonetti in strada, per una città più ordinata e vivibile.

Promozione del riuso dei beni, per allungare il ciclo di vita dei materiali.

Campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con l’obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, riciclo e riuso.

Le dichiarazioni

«La pubblicazione della gara rappresenta un momento cruciale e strategico per l’evoluzione dei servizi di igiene urbana del nostro Comune – sottolinea l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza –. Abbiamo definito un progetto ambizioso, costruito su criteri ambientali minimi e obiettivi di sostenibilità. Vogliamo ridurre i rifiuti, migliorare la raccolta differenziata e contenere l’impatto ambientale, garantendo un servizio più innovativo ed efficiente».

Il sindaco Mauro Lombardo aggiunge: «Questo bando riguarda tutte le fasi del ciclo dei rifiuti: dallo spazzamento delle strade alla raccolta, dal trasporto al trattamento e allo smaltimento. È un passaggio significativo per la nostra città, con l’obiettivo di coniugare efficienza, qualità e sostenibilità in un territorio complesso e policentrico come il nostro».

