I.C. Montessori, nuove aule nell’ex alloggio del portiere

Saranno inaugurate domani, mercoledì 5 marzo alle ore 17, le nuove aule ricavate nell’ex casa del custode dell’I.C. Montessori Maria Clotilde Pini, in via Santa Maria Goretti 41.

Questi nuovi spazi saranno a disposizione di alunne e alunni grazie all’intervento di completa riqualificazione dell’ex alloggio del portiere recuperato dal Municipio II nell’estate del 2023. Le aule potranno accogliere tre classi della scuola secondaria di primo grado istituita di recente, e sono molte attese da tutta la Comunità educante.

Sono ambienti progettati per favorire l’apprendimento e la crescita delle studentesse e degli studenti, con spazi adeguati e all’altezza della proposta educativa, e che garantiscono la massima sicurezza.

“La riapertura di questi nuovi spazi scolastici sono il simbolo di un impegno condiviso verso il futuro delle nostre nuove generazioni” dichiara la Presidente del Municipio II, Francesca del Bello.

“Il grande impegno dell’Amministrazione e un’azione sinergica di tutti i soggetti coinvolti hanno permesso la realizzazione di questi nuovi spazi, dove la cultura e la vita si intersecano” dichiara l’assessora municipale alla Scuola Paola Rossi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.