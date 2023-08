I fondi del progetto per l’ex parcheggio di Tor Tre Teste saranno spostati su un polo museale nel V Municipio

Ci hanno detto che, purtroppo le infiltrazioni presenti nell’edificio hanno bisogno di una valutazione statica più approfondita e quindi non è stato dato l’ok, perché il progetto rischia di non rientrare nei tempi prestabiliti per l’ultimazione dei lavori.

Quindi un’occasione persa per riqualificare l’ecomostro Tovaglieri vicino alla chiesa giubilare Dio Padre Misericordioso

Il milione di euro di fondi previsti non andrà comunque perso è andrà ad un’altra opera destinata ai cittadini: un polo civico e museale nel piano terra della sede municipale di via dell’Acqua Bullicante.