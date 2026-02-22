I Judoka del Collatino sbancano a Rieti

Li abbiamo visti crescere. AbitareA Roma Notizie segue il loro percorso da quando erano bambini; oggi sono ragazzi e, da quest’anno molti di loro hanno fatto il loro ingresso nelle classi agonistiche.

Un passaggio importante, affrontato con entusiasmo e maturità. E i risultati non hanno tardato ad arrivare.

Al PalaSojourner di Rieti, in occasione del Campionato Regionale Esordienti A, gli atleti della S.S.D. Blu 3000 hanno firmato una prestazione da incorniciare: undici atleti in gara, undici finali disputate e, soprattutto, il prestigioso primo posto nella classifica per club.

Un risultato che conferma la qualità del vivaio della società romana, da anni protagonista nel panorama regionale e nazionale, con atleti capaci di salire sul podio fino ai Campionati Italiani.

Ma ciò che rende ancora più significativo il successo di Rieti è che per tutti questi ragazzi si trattava della prima esperienza da agonisti.

Questi -al netto dei risultati personali- i nomi degli atleti che hanno contribuito alla conquista del trofeo: Ruisi Caterina, Serafini Simone, Allegrini Arianna, Aniballi Eleonora, Bacchiocchi Emma, Fabbri Lidia, Acuram Sofia Marie, Rossi Vittoria, Traini Davide, Anemone Selene, Dimitri Samuele.

Per i primi sei è arrivato anche il titolo regionale individuale nelle rispettive categorie, a coronamento di una giornata perfetta.

Soddisfazione nelle parole dei coach Alfredo e Beatrice Malagodi, che evidenziano come il risultato non rappresenti un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire nel lavoro quotidiano con ancora maggiore determinazione.

Ai giovani campioni, al club e ai tecnici i complimenti della Redazione.

