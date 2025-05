I lavori del Nuovo Mercato di Tor Sapienza procedono

Anche se con lentezza i lavori per la realizzazione del nuovo mercato di Tor Sapienza in via de Pisis vanno avanti.

Con l’arrivo dei blocchetti in cemento, che saranno posizionati sopra le basi già realizzate, chi passerà di lì giorno dopo giorno potrà veder nascere il nuovo mercato.

Purtroppo per quanto è dato vedere e considerando anche il numero delle maestranze che vi lavorano, la consegna del manufatto, con ogni probabilità, andrà ben oltre i tempi i previsti.

Faremo nuovamente il punto tra un paio di mesi.

