I Piccoli Amici alla prima partita del Campionato 2022/2023 di calcetto Under 10 C.S.I.

Si parte, oggi 12 novembre 2022 iniziamo una nuova esperienza.

Lista convocati per la 1′ giornata di andata del girone E Under 10. Sabato 12 novembre 2022 ore 15,00. Campo S. Vincenzo de Paoli, in via di Tor Sapienza 52 Roma.

Squadra ospitante Oratorio della Parrocchia S. Vincenzo de Paoli, squadra ospitata Oratorio della Parrocchia di San Tommaso d’Aquino.

Tutti i Piccoli Amici dell’Oratorio della Parrocchia di San Tommaso d’Aquino, Tor Tre Teste convocati, andranno in campo, tutti giocheranno parte della partita.

Cronaca della partita

Oggi abbiamo perso 6 a 3, non possiamo congratularci con noi stessi. Potevamo vincere se avessimo approfittato delle occasioni che abbiamo avuto per segnare. Potevamo vincere se avessimo annullato qualche occasione che ha avuto la squadra ospitante.

Possiamo congratularci con noi stessi perché in campo ci siamo andati tutti, chi di più e chi meno, ma gli sviluppi della partita hanno portato l’allenatore a fare a delle scelte.

Bravi tutti per la presenza, bravi per la preghiera, bravi per la partita.

Preghiera dello sportivo!

C’è la Preghiera del Marinaio, la Preghiera del Pescatore, la Preghiera del Carabiniere, noi abbiamo la Preghiera dello sportivo. La leggiamo ad ogni allenamento e ad ogni partita.

Signore, aiutami ad essere un vero sportivo.

A vincere e restare modesto.

A perdere e conservare il sorriso

A conservare la mia dignità in campo.

Ad accettare tutte le decisioni dell’arbitro, giuste o ingiuste, regolari o irregolari.

A saper vincere senza stravincere.

Ad essere forte senza essere brutale.

A giocare invece di scontrarmi. A pensare alla squadra piuttosto che a me stesso.

Ad ignorare il pubblico e comprendere l’arbitro.

Ad apprezzare il bel gioco senza distinzione di squadra.

A felicitarmi con l’avversario.

A tendergli la mano quando sono vinto, riconoscendo la sua abilità.

Con Te Signore, potrò vincere me stesso ed essere contento della vittoria

Accettare le decisioni dell’allenatore, comprendendone il significato.

Felicitarmi con i compagni di squadra per le cose belle e incoraggiarli per

le cose meno belle.