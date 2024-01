I ragazzi del Croce-Aleramo di via Sommovigo vanno in DAD

Oggi, 22 gennaio 2024, i ragazzi dell’IIS Croce-Aleramo di via Sommovigo (linguistico) iniziano le lezioni in DAD (Didattica a distanza) per il protrarsi del guasto alle fognature che ha messo fuori uso gran parte dei servizi igienici della scuola. Il fatto che si riprendono le lezioni in DAD farebbe pensare a tempi lunghi di soluzione, visto che la scuola è già inagibile da circa una settimana. La scuola e l’amministrazione locale tacciono sull’argomento, nessuna informativa sui rispettivi due siti web. Da indiscrezioni che trapelano dagli studenti, il guasto sarebbe nell’impianto fognario ad una profondità di circa 8 metri. Il guasto ai bagni non è una cosa di oggi, il problema era stato sollevato dagli studenti al Consiglio nel periodo di occupazione del plesso scolastico. Come mai non si è provveduto subito ai lavori necessari? Chiariamo che la responsabilità sugli edifici delle scuole superiori è di Città Metropolitana, ma crediamo che da parte del Municipio sarebbe quantomeno opportuno riportare una comunicazione ai genitori e ai ragazzi soprattutto sui tempi di soluzione.

Ora i tecnici ACEA stanno lavorando al problema ma ricordiamo che, solo quattro anni fa, grazie alla pressione delle associazioni territoriali tutto l’impianto fognario di Colli Aniene fu monitorato dall’azienda municipale non rilevando particolari problemi. Il sospetto che le squadre di intervento si siano limitati ad una guardatina, senza arrivare in profondità, è quantomeno lecito. Abbiamo chiesto al Municipio se non fosse possibile trovare una soluzione alternativa di aule libere presso altre scuole del quartiere ma la risposta è stata lapidaria: “Non abbiamo avuto richiesta diretta della scuola di altre aule”.

Anche gli studenti e le studentesse chiedono di tornare in classe al più presto: tra verifiche, compiti in classe, interrogazioni le agende sono piene e il tempo che rimane è poco. Per il momento, però, i cancelli rimangono irrimediabilmente chiusi.

Antonio Barcella