“I tre moschettieri” al Teatro degli Audaci

La magia di un teatro deserto, dove si prova uno spettacolo di “cappa e spada”. In platea, al buio, tre uomini in tuta avanzano guardinghi illuminando il percorso con delle torce. E’ con loro la giovane direttrice del teatro. Sembra terrorizzata.

Non è l’inizio di un thriller ma una esilarante commedia, giocata tra la comicità di stampo realistico e un divertimento surreale, ai limiti del grottesco. Gli uomini in tuta sono tre sgangherati operai di una ditta di derattizzazione, incaricati di disinfestare il teatro da un enorme ratto. Ma mentre lo cercano con cautela si imbattono in D’Artagnan, un primo attore proprietario del teatro, prigioniero del personaggio che interpreta da una vita e al quale, nonostante l’età, non vuole assolutamente rinunciare.

Fuori di sé, spada in pugno, sequestra la direttrice e i tre operai, che si vedono costretti ad indossare i panni di Athos, Porthos e Aramis e a recitare con lui per compiacerlo. I tre non sono certo a loro agio con le cappe e i cappelli piumati, dalle quinte la direttrice tenta di suggerire le battute, ma non sono molto pratici e come nella migliore tradizione della farsa all’italiana, capiscono fischi per fiaschi suscitando l’ira dell’attore e l’assoluto divertimento degli spettatori.

Quando poi D’Artagnan, dopo averle strappato il vestito quasi denudandola, infilza una giovane e avvenente attrice attardatasi in teatro, credendola una spia mandata dalla perfida Milady, la situazione sembra finire in tragedia, ma per fortuna a teatro anche la morte è solo un altro espediente per continuare a ridere!

Anche quest’anno la Compagnia degli Audaci festeggerà il Capodanno insieme al suo affezionatissimo pubblico con questo divertentissimo spettacolo brindando al nuovo anno! Ma senza dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a chiamare il numero 06 94376057 e prenotare il posto in prima fila per lo spettacolo “I tre moschettieri” che resterà in scena al Teatro degli Audaci dal 27 dicembre 2025 fino al 25 gennaio 2026!