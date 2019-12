Ice Park all’Auditorium di Roma

In viale De Coubertin si potrà vivere la magia natalizia pattinando in una location straordinaria all’ ombra di un immenso albero di Natale ed un’ambientazione stile americano. Esibizioni di grandi campioni e spettacoli musicali animeranno la struttura fino al 6 gennaio

Si avvicinano le festività natalizie ed anche quest’anno Roma offrirà a romani e turisti l’opportunità di pattinare su ghiaccio in location davvero speciali, con ambientazioni particolarmente curate e ricche di attrazioni per grandi e soprattutto per i più piccoli. L’Ice Park più frequentato negli anni passati è stato quello nell’area adiacente all’Auditorium-Parco della Musica diventato ormai una meta fissa per tutti coloro che amano la disciplina.

Quest’anno in Viale De Coubertin lo scenario che nel quale ci si potrà immergere sarà davvero straordinario. Intorno alla grande pista per pattinare, posta proprio davanti all’ingresso dell’Auditorium, illuminata da giochi di luci stile americano, sorgerà un grande chalet stile natalizio dove si svolgeranno eventi musicali, spettacoli di intrattenimento e dove sarà possibile organizzare feste private. La location sarà abbellita da un enorme albero di Natale, alto più di sei metri, e la Casetta di Babbo Natale, per la gioia di tutti i bambini.

Sulla pista saranno organizzate esibizioni sportive con la presenza della campionessa del Mondo Chiara Censori e il gruppo di pattinatori Angeli del Ghiaccio, team fra i più qualificati di tutto il centro sud. Saranno inoltre organizzati corsi singoli e collettivi per i neofiti e per i più esperti che si potranno avvalere dell’esperienza di qualificati tecnici federali.

Inverno incantato al Foro Italico sarà inaugurato sabato 7 dicembre 2019.