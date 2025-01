ICS Volley Santa Lucia festeggia il ritorno dell’opposto Alice Grossi

Nella scorsa stagione Alice Grossi ha iniziato a giocare con la ICS Volley Santa Lucia per poi spostarsi nella Ostia Volley, in serie B⁠La serie B1 è un campionato sempre molto impegnativo.

Ti senti pronta per questa nuova sfida? Le è stato chiesto.

«La B1, e soprattutto il Girone D del sud Italia, è sempre molto impegnativo e faticoso, le trasferte sono lunghe e molto spesso chi gioca in casa ha la meglio, bisogna affrontare bene i viaggi e cercare di dare sempre il massimo per riuscire a portare via qualche punto in più quando si è lontani. In casa invece non bisogna lasciare scampo a nessuno, concentrate e dritte all’obiettivo più alto». Ha risposto Alice.

Che ambiente pensi di trovare nel tornare alla ICS Volley?

«Questa società ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare campionati di B1, l’ambiente è familiare e tutti, società, presidente, dirigenti, collaboratori fanno il loro meglio, e si vede. Ho sempre pensato che l’ICS abbia delle ottime basi per fare sempre meglio».

La ICS Volley Santa Lucia ha deciso di chiamare di nuovo Alice sia perché già conosce l’ambiente e lo spirito di famiglia che si respira nell’ambiente, sia perché vuole rendere la squadra ancora più competitiva per affrontare al meglio il girone di ritorno.

L’appuntamento con il campo, infatti, è fissato per il 2 febbraio, con l’impegnativa trasferta di Marsala. E ci sarà anche Alice Grossi a dare ancora più slancio alla capacità offensiva della ICS Volley.

