II G.S.G. Tor Sapienza Clima Service festeggia il suo 38° anniversario

Domenica 12 febbraio 2023 il G.S.G. Tor Sapienza come ogni anno si brinda alla nuova Stagione.

In occasione della presentazione ufficiale della società e del calendario delle attività stagionali 2023. Una festa lieta e festosa per festeggiare ben 38 anni di intensa attività ciclistica nelle quali si sono viste generazioni di ciclisti tramandate da padre in figlio questo meraviglioso sport

che è il Ciclismo. Oltre 60 persone tra atleti e famigliari hanno partecipato alla festa e gradita la presenza di Luca Di Carlo che negli anni passati ha dato tanto a questa squadra, dello storico Checco Liberati Sponsor Tecnico della squadra.

Due sono stati gli eventi primari del simposio: la riconferma dello Sponsor Clima Service dell’amico Massimiliano Carnevale e della Farmacia Machetti del Prof. Marchetti.

E’ stato premiato lo storico sodalizio per tutti i successi ottenuti in questi 38 anni di attività e per l’impegno attivo nel mondo del ciclismo.

Il G.S.C. Tor Sapienza è impegnato in molteplici appuntamenti ciclistici quali: il famoso circuito Fantabici , Pedalatium , le prestigiose Gran Fondo Nove Colli di Cesenatico, Dolomiti, la organizzazione scalata Blockaus giunta alla XXIV Edizione a quota m 2.100 (Maiella)

e lo storico suggestivo Ciclo Pellegrinaggio al Santuario della Mentorella (Guadagnolo Capranica Prenestina) luogo molto caro e venerato a suo tempo dal Santo Padre Giovanni Paolo II il suggestivo evento quest’anno sarà dedicato alla memoria di Davide Rebellin, la Roma S. Benedetto, la V Edizione Gran Sasso.

Il Gruppo sportivo non mancherà agli appuntamenti per la solidarietà come Pedala per un Sorriso, Amatrice ecc..

Il 2023 sarà una stagione ricca di iniziative e di traguardi senza perdere di vista lo spirito ed I valori dello sano sport e dell’etica educativa che in questo storico lungo viaggio in bici, hanno consentito alla nostra società di arrivare a festeggiare ben 38 primavere di intensa attività nel territorio di casa, regionale, nazionale.