II Municipio, pronti due milioni di euro per strade e marciapiedi: al via un nuovo piano di cantieri nei quartieri

Nuovi cantieri in arrivo per le strade e i marciapiedi del II Municipio. La giunta guidata dalla presidente Francesca Del Bello ha approvato due delibere che aprono la strada a un finanziamento da due milioni di euro, inserito nel piano triennale 2025-2027 e già destinato all’anno in corso.

Un investimento che, come spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Paola Rossi, toccherà diversi quartieri del territorio: da Trieste-Salario a San Lorenzo, dal Pinciano ai Parioli, fino al Villaggio Olimpico.

L’elenco delle strade interessate è lungo e attraversa zone storiche e residenziali: via Isonzo, via Tevere, via Mercadante, via Carissimi, via Ximenes, via dei Villini, via Chianti, via degli Umbri, via dei Latini, via Ciampi, via dei Volsci, largo Tartini, via di Villa Emiliani, via Barnaba Oriani, via Panama, via Adda, via Bruxelles, via di Villa Patrizi, via Cesalpino, largo degli Osci, via di Villa Massimo, via di Sant’Angela Merici e via dei Sardi.

Non solo. Nel programma figurano anche arterie strategiche come via della XVII Olimpiade, via Mascagni e piazzale del Verano, nodi nevralgici per la viabilità e la vita quotidiana di migliaia di cittadini.

“Negli ultimi tre anni – sottolinea Rossi – sono stati realizzati circa 30 chilometri di strade e 13 chilometri di marciapiedi, per un totale di oltre 110 interventi e 20 milioni di euro investiti con fondi municipali. Siamo consapevoli che le criticità non sono tutte risolte, ma stiamo lavorando a una riorganizzazione strutturale della manutenzione stradale, per rendere più efficiente e tempestiva la gestione delle segnalazioni e degli interventi”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.