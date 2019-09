III municipio. Caudo, Pratelli: “Nonostante solleciti, rischio scuole al freddo per mancanza manutenzione impianti di riscaldamento”

“Nonostante i reiterati solleciti e un piano dettagliato sullo stato degli impianti termici delle scuole del III Municipio, evidenziando le situazioni di maggiori criticità, nessuna manutenzione è stata fatta. Ora occorrono misure straordinarie per gestire situazioni del tutto ordinarie”. Queste le parole di Claudia Pratelli, Assessora alla scuola del III Muncipio, in una nota a seguito della conclusione dei lavori della Commissione Scuola, aperta anche agli assessori municipali, che si è svolta questa mattina in Campidoglio.

“Poche cose – continua la Pratelli – sono certe nella vita come l’avvicendarsi delle stagioni e l’arrivo dell’inverno. Non è una cosa che dovrebbe coglierci impreparati come invece, praticamente ogni anno, accade. Questa mattina abbiamo appreso che la situazione è ben lungi dall’essere risolta, per problemi tra il Comune e la ditta affidataria. Questo, nonostante l’invio di ben 6 lettere nel corso dell’anno scolastico precedente, da parte del III Municipio all’assessora Gatta, allora competente in materia, al SIMU e, infine, anche alla Sindaca Raggi finalizzate alla segnalazione di problemi fisiologici legati al malfunzionamento o al deterioramento degli impianti e della rete di distribuzione. Nessuna risposta è, di fatto, seguita ai nostri solleciti. Inoltre, dopo un incontro col SIMU, abbiamo prodotto una mappa delle situazioni più critiche investendo di questa funzione il nostro ufficio tecnico imponendogli carichi di lavoro anche pesanti senza che nulla venisse fatto per impedire l’emergere di situazioni di crisi. Ora, se non si interviene in maniera tempestiva, le nostre scuole rischiano di rimanere chiuse. In questo caso, però, se dovesse venire attuata una simile misura, il diritto alla scuola e allo studio sarebbero negati con gravi ripercussioni sulle vita delle famiglie. Ora ci auguriamo che la nuova Assessora Meleo prenda in mano questo problema e risponda subito a questa nuova, pur evitabile, emergenza e che si prenda atto della gravità della mancanza di risposte anche sul piano delle relazioni istituzionali”.

“La scuola riveste un ruolo cruciale nella formazione di bambini e ragazzi. Molto di ciò che domani saranno dipende da ciò che vivranno, vedranno e impareranno in questo luogo. Il modo in cui trattiamo queste strutture e lo stato di abbandono in cui spesso si lascia che restino, invia un messaggio inequivocabile che questo paese e soprattutto questa città non può permettersi di lanciare” conclude Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio.