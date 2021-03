III Municipio, FDI: “No alla chiusura del Parco Talenti”

“Da qualche giorno i cittadini del III Municipio hanno avuto la brutta sorpresa di scoprire che sono stati avviati i lavori di recinzione della parte di Parco Talenti che ancora non è stata presa in carico dal Comune di Roma. Questo preclude l’accesso proprio alle migliaia di residenti che lo frequentano.

Chiediamo, quindi, alle istituzioni di fermare immediatamente la recinzione della porzione di parco finché non sarà approfondita la questione con tutti gli uffici competenti. Proprio per questo ho convocato per venerdì mattina una riunione urgente della commissione municipale trasparenza per cercare di fermare questa soluzione.

É Incomprensibile, infatti, pensare di chiudere proprio adesso un polmone verde che, con l’arrivo della primavera, in situazione di pandemia, rimane uno dei pochi posti sicuri dove i cittadini possono passeggiare in tranquillità”.

È quanto dichiara la capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio III, Giordana Petrella.