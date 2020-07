III Municipio, un successo la passeggiata alla scoperta dell’Aniene

Decine di persone, tra cui alcuni bambini, hanno partecipato all’evento “Un sabato sull’Aniene” che si è svolto ieri pomeriggio.

L’iniziativa, organizzata dal III Municipio a due anni esatti dall’insediamento della giunta guidata da Giovanni Caudo, ha consentito ai partecipanti di scoprire questo ambiente nel rispetto delle basilari norme di distanziamento sociale a piedi, in bicicletta e in gommone.

Valido il supporto delle guide esperte de il Teatro dei comici, dei volontari di Roma Rafting e di Insieme per l’Aniene Onlus.

“Una prospettiva suggestiva, completamente diversa del fiume e a cui non avevo mai pensato. Sembra di essere in aperta campagna non sotto uno dei quartieri più popolosi di Roma, con i pontili che si prestano ad essere location per un set fotografico. Certamente un’esperienza da ripetere” ha commentato F. uno dei partecipanti all’incontro.

Al termine della passeggiata sono stati presentati i progetti relativi a quest’area, alcuni già in itinere altri in progettazione relativamente all’ampliamento del Parco delle Valli.

“La città è il fiume. Non si tratta di uno slogan ma di un lavoro che stiamo portando avanti con cantieri e progetti finanziati. Quella del’11 luglio 2020 è stata una camminata dentro all’Aniene nel cuore di una metropoli. Spiaggette e pontili insieme a sentieri e domani arene e spazi attrezzati all’aperto e parchi come quelli che sorgeranno nell’area dell’ex cantiere della Metro Conca D’Oro.” Così commenta Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota.

“Grazie – aggiunge Caudo – a tutti quelli che sono venuti con noi a scoprire il fiume e gli angoli più incredibili di una storia che viene da lontano. La sicurezza è quella attiva, è far vivere questi luoghi”.

Un’iniziativa senz’altro da replicare.