Il 10 luglio appuntamento green con il Festival “Fai la Differenza, c’è…”

Dopo il grande successo di pubblico registrato l’anno scorso, da sabato 10 luglio a domenica 19 settembre, ritorna l’appuntamento con “Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità”. Questo progetto, promosso dall’Associazione sportiva dilettantistica Sunrise 1, prevede un fitto calendario di eventi che ruotano intorno al tema della sostenibilità: dalle esposizioni di opere d’arte di riciclo creativo fino ai laboratori formativi dedicati ai concetti di recupero e riuso, passando per gli spettacoli teatrali ed i giochi educativi rivolti ai più piccoli. Sono tante le locations che ospiteranno le iniziative in programma: il Centro Commerciale Euroma2, il Parco degli Scipioni, lo Spazio Serra del Palazzo delle Esposizioni, lo Spazio Field Brancaccio ed il Parco Centrale del Lago dell’EUR.

Il programma del Festival sarà arricchito da una serie di contests, tra cui segnaliamo quello denominato “Fai la differenza. Recupera e ricicla in cucina” che è stato promosso in collaborazione con la Scuola di Cucina TuChef, Le Squisivoglie ed Esposizioni. Nell’edizione di quest’anno, i partecipanti sono stati invitati a reinterpretare i piatti più celebri della tradizione romana, con l’intento di celebrare i 150 anni dalla proclamazione di Roma come Capitale d’Italia. Il contest terminerà con un’esibizione di show cooking, a cui prenderanno parte tutti i concorrenti, in calendario il 5 settembre (dalle ore 16:00 alle ore 18:30) presso lo Spazio Serra del Palazzo delle Esposizioni.

Inoltre, nel corso del Festival, si esibiranno due band che hanno sposato appieno la filosofia della sostenibilità utilizzando, come strumenti musicali, una serie di oggetti dismessi di uso comune come, ad esempio: manici di scopa, pentole, innaffiatoi e contenitori in plastica. Entrambe le performances saranno ospitate nella cornice del Parco degli Scipioni, nell’ambito della manifestazione “La città in tasca”. Si parte il 3 settembre, alle ore 20:00, con il complesso italoamericano “No Funny Stuff” per concludere il 12 settembre (sempre alla stessa ora) con il concerto del gruppo “Riciclato Circo Musicale”.

La partecipazione a tutte le attività in programma è a titolo gratuito ma, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, sono previsti ingressi contingentati esclusivamente su prenotazione (prenotazioni@failadifferenza.com).

CONTATTI: https://www.failadifferenza.com/