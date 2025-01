Il 16 gennaio apre l’area Agility al parco Tevere Magliana

Giovedì 16 gennaio appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe nel Municipio XI. Alle ore 16 sarà inaugurata la nuova area Agility dedicata ai cani presso il parco Tevere Magliana.

La nuova area offrirà ai proprietari degli animali domestici uno spazio sicuro e attrezzato per l’esercizio e il gioco.

All’inaugurazione parteciperà l’assessora alle Politiche ambientali e ai parchi fluviali del Municipio XI, Daniela Gentili.

Locandina dell’iniziativa.

