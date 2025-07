Il 17 e 18 luglio Cesare Cremonini all’Olimpico. Ecco il piano viabilità

Giovedì 17 e venerdì 18 luglio sono in programma due concerti di Cesare Cremonini allo stadio Olimpico. Predisposto il piano viabilità e trasporto pubblico.

Divieti di sosta e fermata, con possibili chiusure, in via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, piazza Lauro de Bosis e piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, viale Paolo Boselli e viale della Macchia della Farnesina, piazzale e lungotevere Diaz, via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, viale dello Stadio Olimpico e via Edmondo De Amicis, via del Campeggio, piazzale dello Stadio Olimpico, i lungotevere Fellini e Cadorna, viale Antonino di San Giuliano, viale Giuseppe Volpi, via Colli della Farnesina, Ponte Duca D’Aosta.

Sosta vietata in anche viale della XVII Olimpiade, via Austria, via Belgio, via Svezia, via Norvegia e via Dorando Pietri, piazzale Clodio e largo Livatino. Le aree parcheggio, nel caso specifico, saranno destinare agli spettatori con biglietto.

Dopo il concerto, durante il deflusso degli spettatori, previste temporanee chiusure e modifiche alla viabilità su lungotevere Diaz, via del Foro Italico (carreggiata direzione Salaria), viale Boselli. Ulteriori temporanee chiusure possibili in viale Angelico, lungotevere Fellini e Cadorna, lungotevere Della Vittoria e Oberdan, via Morra di Lavriano, Ponte Duca D’Aosta, piazza Lauro De Bosis, circonvallazione Clodia, via Corridoni.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono 19 i collegamenti che permetto di raggiungere lo stadio Olimpico: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982. Il giovedì ultime partenze delle metro alle 23.30, il venerdì all’1.30 di notte. Sulla linea C, dalle 21 bus al posto dei treni. Concluso il servizio delle metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (metro A), nMB (metro B), nMB1 (metro B1) e nMC (metro C).

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

