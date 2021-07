Il 23 luglio l’inaugurazione del Villaggio dello Sport del CONI Lazio

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono arrivate. Domani, 23 luglio 2021, ci sarà la cerimonia di apertura dell’evento (alle ore 13 italiane), ma a Roma sarà possibile assistere anche a un’altra manifestazione. Nel pomeriggio di venerdì, infatti, il CineVillage Parco Talenti (Municipio III) ospiterà l’inaugurazione del Villaggio dello Sport, frutto del protocollo d’intesa “CONI e Regione, compagni di sport”.

Il progetto nato dall’accordo tra il CONI Lazio e la Regione mira alla promozione sportiva del territorio. Presso il CineVillage Talenti, giovani e meno giovani possono praticare gratuitamente diversi sport, affiancati da esperti nelle singole discipline. Le attività sono iniziate nel fine settimana del 16-18 luglio, ma altri tre week-end aspettano chiunque voglia immergersi in una sana atmosfera sportiva dopo il lungo stop forzato dovuto alla pandemia.

Venerdì 23 luglio, alle ore 19:30, l’inaugurazione del Villaggio dello Sport avverrà alla presenza del presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola, del delegato allo sport della presidenza della Regione Lazio, Roberto Tavani, e dei presidenti regionali delle Federazioni sportive. Il primo appuntamento del pomeriggio, alle 18:30, sarà invece la presentazione del libro “Gli alfieri azzurri”, scritto dal giornalista e media manager Federico Pasquali e che racconta la storia dei portabandiera azzurri alle Olimpiadi estive. Alla presentazione interverranno come relatori il presidente Viola e il due volte campione del mondo e argento olimpico di spada Paolo Pizzo.

Al termine dei due appuntamenti pomeridiani, può prendere il via lo sport, sempre in completa sicurezza. Le discipline presenti cambiano di settimana in settimana, e questo week-end avranno il loro spazio tennis tavolo, tennis, canottaggio, tiro a segno, pallacanestro, dama, biliardino, scherma, hockey su prato, pesistica, vela e bocce.

L’alternanza delle attività sportive è pensata per diffondere tra adulti e bambini la conoscenza e la passione anche per le discipline meno note. Il Villaggio dello Sport continuerà ad offrire movimento, svago e passione nei due fine settimana successivi, fino all’8 agosto, dal pomeriggio inoltrato fino a tarda sera.