Il 23 maggio torna #VIALIBERA

Torna domani 23 maggio l’appuntamento con #VIALIBERA, il circuito ciclo-pedonale di oltre 15 chilometri che, dalle 10 alle 19, sarà dedicato a pedoni e ciclisti.

La rete ciclopedonale attraverserà tutta la città.

Nel rispetto delle misure anti-Covid, per questa edizione sarà garantito il percorso off-limits per auto e scooter, escludendo le attività e le iniziative di tipo statico.

Tra le strade interessate dal percorso via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci e via Appia Antica.

In via sperimentale, in Via Appia Antica, tra Porta San Sebastiano e via Appia Pignatelli, domani sarà consentito esclusivamente il transito pedonale e ciclabile, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (ad eccezione esclusivamente dei mezzi di soccorso e d’emergenza tecnica, della Polizia Locale e delle forze di Polizia e delle Forze Armate).

Il testo dell’ordinanza relativa alla disciplina di circolazione sperimentale sull’Appia Antica è disponibile online sul portale di Roma Capitale.