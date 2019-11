Sabato 9 novembre alle ore 20.45 e domenica 10 novembre ore 17.30 ci sarà il 9° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma” – CORTI TEATRALI presso la Scuola Elementare I. Calvino in Via A. Bongiorno, 25 (di fronte al mercato di Via Sacco e Vanzetti).

L’iniziativa è a cura dell’Associazione culturale “I scoordinati”, in collaborazione con la Società Sogester e l’Associazione Il Foro.

Il programma è nella locandina.

Necessaria la prenotazione.