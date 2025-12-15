Il bambino caduto dal balcone al Tiburtino sta meglio: Rocco lascia la terapia intensiva

Una notizia che porta un po’ di sollievo dopo settimane di ansia: Rocco, l’undicenne precipitato il 21 ottobre scorso dal balcone di un bed & breakfast nel quartiere Tiburtino a Roma, è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva del Bambino Gesù al reparto di Chirurgia plastica. Da qui inizierà il percorso di neuro riabilitazione presso la sede di Palidoro dell’ospedale pediatrico.

Quel giorno fatale, il piccolo era in città con la famiglia per una festa di laurea. Dopo aver visto uscire la sorella, si sarebbe sporto dal balcone del terzo piano, cadendo nel vuoto.

L’arrivo immediato dei soccorsi e il trasporto urgente al Bambino Gesù hanno salvato la sua vita: sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, Rocco è stato ricoverato in condizioni critiche, intubato e con supporto rianimatorio avanzato.

Dopo settimane di paura e apprensione, il trasferimento segna finalmente un nuovo inizio. Il percorso di riabilitazione sarà lungo e delicato, ma rappresenta un passo concreto verso il recupero e la ripresa delle normali attività. La famiglia, che ha vissuto giorni di grande tensione, può ora guardare avanti con una speranza concreta.

