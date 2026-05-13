“Il canile va in città” presso il Parco Schuster

Sabato 16 maggio 2026 alle 17.30 prende il via presso il Parco Schuster (nel quartiere Ostiense) “Il canile va in città”, un’iniziativa che negli anni si è affermata come un momento di incontro, sensibilizzazione e concreta possibilità di cambiamento per tanti cani ospitati nei rifugi.

Il Parco Schuster, situato in una delle aree più vivaci della città, diventa per l’occasione un luogo di condivisione in cui convivono informazione e partecipazione.

A presentare i cani ospiti della sfilata ci sarà, come consueto, l’attore e cantante Andrea Rivera. Inoltre, tra i partecipanti alla manifestazione, ci saranno alcuni esponenti delle Fiamme Oro e il famoso gruppo sportivo della Polizia di Stato.

L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni AGE Onlus, Animalinsieme OdV, E.N.P.A., Animalisti Italiani Onlus, LNDC sez. di Ostia, NORSAA Guardie Zoofile OdV, OIPA Guardie Zoofile.

Per questo appuntamento, saranno ben 30 i cani a sfilare, tutti provenienti dai canili comunali di Muratella e di Ponte Marconi, oltre che dalle strutture convenzionate di Valle Grande e di Mente Naturale. Tra questi, 10 cani saranno classificati come ‘adozioni del cuore’.

“Si tratta di animali malati o anziani, per i quali è richiesto un gesto d’amore e di accoglienza, dal significato ancora più speciale” n.d.r .– afferma così la Garante degli animali, Patrizia Prestipino di Roma Capitale.

Difatti l’evento è promosso dall’ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale in collaborazione con associazioni e volontari, ideato per promuovere le adozioni responsabili dei cani dei canili comunali.

Questa manifestazione, inserita in un contesto urbano ma immerso nel verde, rappresenta un ponte tra la realtà dei canili e la quotidianità delle famiglie, creando uno spazio accessibile in cui conoscere da vicino storie, volti e percorsi di vita spesso invisibili.

L’obiettivo principale della manifestazione è promuovere l’adozione consapevole, mettendo al centro il benessere degli animali e la responsabilità di chi sceglie di accoglierli. Durante la giornata, i visitatori avranno la possibilità di incontrare numerosi cani, accompagnati dai volontari e dagli operatori che quotidianamente se ne prendono cura.

Non si tratta soltanto di una vetrina, ma di un momento di relazione autentica, in cui ogni animale può raccontarsi attraverso il contatto diretto, gli sguardi e le interazioni con le persone.

I volontari saranno disponibili per illustrare il lavoro dei canili, spiegare le dinamiche dell’abbandono e offrire indicazioni utili a chi sta valutando un’adozione.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione per contrastare stereotipi e pregiudizi legati ai cani provenienti dai rifugi. Spesso si tende a pensare che questi animali siano più difficili da gestire o meno adatti alla vita domestica, ma la realtà è ben diversa.

Molti di loro sono pronti a instaurare relazioni profonde e durature, a patto di essere inseriti in un contesto adeguato e supportati nel percorso di inserimento. In questo senso, la presenza di educatori ed esperti consente di fornire strumenti pratici e consigli mirati.

A lato delle adozioni, “Il canile va in città” si propone come un’iniziativa culturale a tutti gli effetti, capace di promuovere il rispetto per gli animali e una maggiore consapevolezza civica.

Il coinvolgimento delle famiglie, dei giovani e dei più piccoli contribuisce a diffondere valori fondamentali come l’empatia, la responsabilità e l’impegno sociale. Le attività previste durante la giornata mirano proprio a creare un clima inclusivo, dove l’informazione si unisce al coinvolgimento diretto.

Non va infatti dimenticato il ruolo cruciale svolto dai volontari, veri protagonisti dell’iniziativa, che con dedizione e passione si impegnano ogni giorno per garantire una vita migliore agli animali ospitati nei canili. Infine, come è di tradizione, sarà possibile la microchippatura gratuita dei cani presenti.

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