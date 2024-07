Il car sharing arriva a Ostia e Acilia

Il car sharing a postazione fissa di Roma Capitale approda nel Municipio X.

Da oggi i clienti del servizio car sharing Roma possono fruire di 4 stalli (due a Ostia e due Acilia) raggiungibili con tutte le 200 vetture del servizio.

Le auto sono a disposizione per raggiungere le nuove postazioni del Municipio o per partire verso il centro in due modalità:

– “one Way“, l’auto si prende in un punto e si parcheggia, sempre su posto riservato, in un altro;

– classico “round trip“, si parte e si posteggia nello stesso stallo.

Per maggiori informazioni si può consultare la sezione car sharing del sito romamobilita.it

