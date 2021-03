Il CdQ denuncia: “aria irrespirabile a Settecamini – Case Rosse”

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera inviata alle Autorità e agli organi di stampa dal CdQ Settecamini

“Premesso che -in questi giorni il mittente Cdq è stato sommerso da email (inviate per conoscenza all’indirizzo peo presidente@settecamini.org) di cittadini che si lamentavano dei cattivi odori di cui pare impregnata l’aria soprattutto (ma non solo) nelle prime ore del mattino e nelle ore notturne.

-siffatte segnalazioni sono state riscontrate con nota Prot. nr. 17661 del 17 marzo 2021 a cura del Dipartimento prevenzione Politiche sociali direzione benessere e salute che invitava i soggetti competenti a valutare la possibilità di un sopralluogo.

Considerato che:

– Si conviene sulla fondatezza delle segnalazioni pervenute giacché pure la sottoscritta subisce questi odori malsani riconducibili verosimilmente a fenomeni di fumi tossici e/o esalazioni nocive.

– I summenzionati odori malsani persistono da molti anni ed, invero, sono stati segnalati anche con email riferibili a tempi meno recenti.

-Il territorio interessato presenta alcune criticità relative alla materia ambientalistica a causa dei roghi tossici riconducibili al campo nomade di Via di Salone, dei rifiuti abbandonati – che non raramente degenerano in discariche – delle discariche sussistenti nei territori limitrofi.

– Secondo una relazione dell’ARPA del 2017 la presenza di diossina nel territorio interessato si attestava al di sopra dei limiti di tollerabilità.

-I suddetti fenomeni turbano il decoro urbano ma prima ancora arrecano danni alla salute ambientale e dei viventi.

-Sussiste un’alta percentuale di mobilità e mortalità in loco a causa di malattie oncologiche e/o respiratorie.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente il mittente Comitato di quartiere

CHIEDE

ai soggetti in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, di

1)Voler effettuare un sopralluogo nei territori interessati;

2)di attuare attività di costante monitoraggio al fine di reprimere e prevenire danni ambientali che tanto nuocciono alla salute della persona;

3)di controllare la qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché la presenza di eventuali emissioni nell’atmosfera ;

4) di verificare la sussistenza delle condizioni onde installare una cabina mobile di rilevazione ambientale, in prossimità dei siti indicati, in modo da ottenere dati oggettivi; 5) di valutare l’ impatto ambientale delle attività delle industrie presenti in loco (anche e non solo per la gestione dei rifiuti);

6) di espletare tutte le attività funzionali, strumentali e propedeutiche per la tutela della salute.

Il Presidente del Cdq di Settecamini, Avv. Khaty Crimeni