Il CdQ di Villa De Sanctis in audizione in Commissione LLPP. V Municipio

Stamattina 21 novembre 2023 il CdQ di Villa De Sanctis è stato ricevuto in audizione grazie ad un invito del Presidente Giampiero Buttitta a cui il comitato su è rivolto dopo che email e PEC inviate al presidente del Municipio Mauro Caliste per essere ascoltati non hanno ricevuto purtroppo, nessun riscontro.

Oltre al Presidente Buttitta erano presenti i consiglieri Marco Pietrosanti, Massimo Piccardi, Fabio Piattoni, Daniele Rinaldi e Mauro Marocchini. Per il CdQ Massimo Romani, Gianfranco Pacciani, il sottoscritto e Franco D’Angeli un residente da sempre un attento osservatore e pronto a segnalare sulle pagine di Fb attivate sulle problematiche del quartiere e che arrivano complessivamente ad oltre 3.000 tra residenti e amici.

Assenti giustificati, ma che non hanno fatto mancare le proprie osservazioni, Pasquale Scafetta e Vito Guidobaldi presidente del CSAnziani che non c’è.

Il CdQ ha consegnato al presidente Buttitta un corposo dossier fotografico con cui si sono evidenziati i punti su cui il CdQ è pronto a dare battaglia fino alla soluzione dei problemi. Problemi su cui, a parte il rifacimento del manto stradale ammalorato e pericoloso come in via R. Lombardi (su cui c’è una mozione prossima ad andare in aula) e via F. Ferraironi non necessitano di finanziamenti particolari.

Il CdQ si è soffermato su interventi urgenti ma che non richiedono un grosso impegno economico, come il marciapiede ridotto ormai a un percorso di guerra, tante sono le buche, e che riguarda vía R. Balzani e vía F. Ferraironi fino all’intersezione con via O. Petrini recentemente rifatta.

Al primo posto delle richieste di intervento presentate alla Commissione c’è la messa in sicurezza di L.go S. Gerardo Maiella su cui hanno convenuto tutti i consiglieri presenti tanto che è stato lo stesso Piccardi a mostrarci una serie di interrogazioni e QuestionTime presentate che purtroppo non hanno prodotto neppure un riscontro.

Richieste su manutenzioni mancate sulle erbe infestanti e manutenzione del verde avanzate anche dal consigliere Piattoni già all’indomani del sopralluogo nel Quartiere fatto dalle commissioni LL.PP. e Ambiente in forma mista e quindi con parte in presenza e parte OnLine.

Sono state rinnovate le richiesta per la sostituzione di tutti i cassonetti dei rifiuti con coperchi e pedaliere rotte, è stata richiesta l’installazione di telecamere nei luoghi dove più frequente è il rilascio nottetempo di rifiuti ingombranti di ogni genere, la sistemazione dell’illuminazione pubblica dove questa è finita nel bel mezzo dei tigli di via C. Durante, vía R. Lombardi e viale della Primavera, la sistemazione e la messa in sicurezza del Giardino Filippi ad iniziare dall’illuminazione a finire alla messa in sicurezza della pista di pattinaggio, alla potatura e messa in sicurezza del possente e raro albero che la sovrasta e la rimozione dei rifiuti dai cestini oltre che ovviamente il riposizionamento dei giochi eliminati perché non omologati, così si disse, e infine la messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti pedonali, dotandoli di una segnaletica luminosa ad intermittenza così come è stata posizionata in prossimità dei plessi scolastici.

Il CdQ si è detto soddisfatto dell’audizione e ovviamente adesso si aspetta che, ad iniziare dalla Giunta e dalle prerogative delle Commissioni competenti per materia, si faccia un concreto passo in avanti.

Come è nostra consuetudine, aggiorneremo le notizie non appena ci saranno gli sviluppi che il CdQ si augura, e il verbale della seduta che dovrà essere approvato dai componenti della commissione.

Prima dell’inizio della discussione è stato ricordato Claudio Romano recentemente scomparso e che anni è stato alla guida del CdQ.