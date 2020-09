Il cielo da via della Marranella

In via della Marranella il degrado non conosce limite.

Sono anni che è lasciata all’indifferenza delle autorità e alla inciviltà di alcuni abitanti.

Anche con lo sforzo di AMA, non si riesce ad avere una strada pulita e decorosa.

Ma i nostri amministratori possono stare tranquilli, a causa della totale mancanza di sfalcio delle alberature, da via della Marranella non si vede più il cielo.

Non ho voglia di continuare nella descrizione del degrado e della indifferenza di chi ci amministra, come cittadino mi sento umiliato nel avere un tale stato.

Vi allego alcune foto, fatte a set. 2020, ogni mio ulteriore commento mi sembra inutile.

N.B. – tale abbandono e degrado si può vedere in tutte le strade contigue, area San Barnaba.

Certo di un vs. interessamento, vi saluto.

Arturo Pallini