Il cinema Broadway riapre le porte

Ieri mattina, 18 ottobre 2021, nel fare colazione e vedendo il TG3 ho sentito la bella notizia: il cinema Broadway, in via dei Narcisi a Centocelle, si avvia a riaprire le porte. Stupendo, che bella notizia.

Sono nato nel 1953 a Centocelle, mio padre era nella P. S. ( come si abbreviava in quei tempi la Polizia di Stato o Pubblica Sicurezza) alla Questura di Roma. I dipendenti pubblici di una Roma ministeriale terminavano di lavorare alle 14,00 e tornado a casa, mio padre, portava sempre dei biglietti omaggio per i cinema del quartiere. Non chiedetemi il perché dell’agevolazione, ma tutti i poliziotti dell’epoca l’avevano).

A Centocelle c’erano tre sale cinematografiche, due di seconda visione (Broadway e California) uno di terza visione (Platino). L’utilizzo dei biglietti omaggio era costante e non vi dico quanti film ho visto e rivisto, specialmente al Broadway che era vicino casa mia. L’adolescenza passata al cinema con gli amici, dimenticavo di dirvi che il biglietto era valido per due persone.

Poi tutto ha un termine, finiti i biglietti omaggio, passata l’adolescenza, cambiano gli interessi e alla fine degli anni ’60 del secolo scorso evitavamo di ufficializzare di essere agganciati “a na guardia” in una società che si stava politicizzando.

Anche il noleggio dei dvd, anche Sky, anche Mediaset hanno cambiato la vita alle persone.

Ben venga quindi la riapertura del Broadway, anche perché desiderio di vedere un bel film in una sala cinematografica, con gli effetti acustici e visivi che non hanno uguali.