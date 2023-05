Il cinghiale ha preso “residenza” a Colli Aniene

È dalla fine del mese di aprile che un cinghiale passeggia indisturbato a Colli Aniene tra le vie Sommovigo, Calosso e Orano. Almeno per ora, l’animale non ha mostrato aggressività nei confronti delle persone ma l’incontro avuto in pieno giorno da una residente del quartiere che, nel tentativo di gettare i rifiuti nei cassonetti, se lo è trovato davanti all’improvviso, non è stato affatto piacevole.

La signora si è allontanata gridando e l’animale si è diretto verso la sua “residenza” che immaginiamo sia situata dove la vegetazione è più consistente e inaccessibile. L’ultimo avvistamento è avvenuto ieri sera in via Sommovigo e alcuni ragazzi lo hanno fotografato.

Molti sono i testimoni del fatto perché alcune persone erano affacciate dai balconi ed hanno potuto assistere all’ennesimo “incontro ravvicinato di un certo tipo”. Crediamo che il singolo animale non sia un grosso problema per l’abitato ma, se questo cinghiale dovesse trovarsi una compagna, allora potrebbe davvero diventare un problema serio perché questo animale è di una specie assai prolifica e diventa più pericoloso in presenza dei piccoli. Questi animali si spingono in città perché ci sono i rifiuti, che gli garantiscono quell’abbondanza di cibo che l’eco-sistema non può fornire nelle campagne intorno a Roma. Soprattutto in una città come la nostra che mostra da anni tanti disservizi nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti. Pensate a quale danno hanno fatto al nostro quartiere cancellando la raccolta dei rifiuti porta a porta (ossia in stanzini non accessibili ai cinghiali) e riportandoli sulla strada in quei cassonetti spesso stracolmi e non in grado di garantire un vero servizio all’utenza.

In attesa che qualche consigliere presenti una interrogazione al Municipio e venga affrontato l’argomento, ribadiamo “Niente paura e niente allarmismi”. Il cinghiale, così come tutti gli animali selvatici ha un’innata diffidenza nei confronti dell’uomo. La sua prima reazione, anche in branco, sarà sempre quella di allontanarsi dall’uomo. Per i corretti atteggiamenti da tenere in caso di incontri indesiderati, vi rimandiamo all’articolo dell’8 maggio in cui vi abbiamo riportato alcuni consigli per non incorrere in rischi inutili.