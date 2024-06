Il Comitato TorpignaAlmagià: “Adesso basta”

Sono passati solo venti giorni dalla riapertura di via Zenodossio dopo gli infiniti lavori necessari per ripristinare un sottosuolo decisamente troppo fragile a causa del dedalo sottostante di cavità.

Così fragile che tre anni fa inghiotti diverse automobili in sosta, allarmando centinaia di famiglie residenti per la stabilità e sicurezza delle loro abitazioni.

Sembrerebbe che l’Ordinanza che regolamenta sia il transito che la sosta dei mezzi pesanti sia stata mantenuta, cosa che al Comitato TorpignaAlmagià proprio non sembra. Permane la paura di nuovi cedimenti stradali vista la fragilità del sottosuolo certificata dagli enti preposti e hanno segnalato nuovamente al V municipio la necessità di un’idonea segnaletica e soprattutto controlli affinché questa sia rispettata.

Chiedono che il passaggio e la sosta di mezzi pesanti sia vietata anche su vía A. Dulceri che, a causa di cedimenti e interdizione al traffico veicolare, sono più i mesi che è transennata che quelli dove è possibile percorrerla.

Di seguito l’ennesima lettera/ denuncia del Comitato. Arriverà una risposta e decisioni in merito? Le oltre 1000 persone che ne fanno parte, lo sperano!

La Lettera

Ecco lettera con foto con un TIR in sosta per operazioni di carico e scarico che i residenti non vorrebbero più vedere.

Mauro Caliste – Presidente Municipio V

Maura Lostia Vicepresidente e Assessora del V Municipio

Ricci Marco – Assessore Municipio V Roma Capitale

Un tir di almeno 20 tonnellate giace in doppia fila su via Zenodossio, intento nelle operazioni di carico e scarico merci.

Abbiamo chiesto più volte all’Assessora competente di far mettere il divieto di ingresso ai mezzi pesanti anche su via Augusto Dulceri, in prossimità dell’incrocio con via Zenodossio ma finora non abbiamo ottenuto risposta alcuna.

E questo è il risultato.

