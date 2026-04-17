Il Comprensorio Dea Minerva rischia di essere soffocato dall’erba e chiede aiuto al V Municipio

Nel Comprensorio Dea Minerva sono poco più di 200 le famiglie già residenti e un’altra cinquantina sono attese a breve. Il piccolo comprensorio è una piccola e tranquilla bomboniera immersa nel verde e proprio accanto all’Asilo Nido di recentissima realizzazione.

Tutto è nuovo fiammante, strade, marciapiedi e piazzette dove sono state installate panchine, tra cui un paio rosse e alcuni giochi per bambini.

I residenti chiedono al V municipio di attivarsi per la manutenzione del verde e questo al fine di evitare il degrado e che tra l’erba alta su possano insediare animali non domestici, cosa assolutamente da evitare, vista anche la presenza del nuovo asilo nido.

La necessità del taglio dell’erba è già stata segnalata al V municipio il cui ufficio del Verde è super impegnato nella manutenzione del verde e questo anche a causa delle precipitazioni atmosferiche che insieme ad un aumento della temperatura hanno fatto crescere a dismisura la vegetazione.

Ma come detto la presenza dell’asilo nido è di possibili brutti ospiti dovrebbe far ipotizzare in un celere intervento. I residenti, inutile dirlo, ci contano.

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