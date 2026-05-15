Il 23 maggio 2026, al Teatro Delia Scala, Il Comune di Bracciano celebra i 40 anni dalla scomparsa di Altiero Spinelli.

Ore 17,30 – Cerimonia di commemorazione, il sindaco Marco Crocicchi consegna la targa celebrativa di Altiero Spinelli a Pier Virgilio Dastoli, presidente del Movimento Europeo Italia

Ore 18,30 – Proiezione di “UN MONDO NUOVO”, di Alberto Negrin

Il 23 maggio 2026 saranno quaranta anni dalla scomparsa di Altiero Spinelli, precursore, di un’idea di Europa federalista, fondata sulla libertà, la pace, la cooperazione tra i popoli quale emerge dal “Manifesto di Ventotene”.

“Consegnerò la targa commemorativa nelle mani di Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo Italia — dichiara il Sindaco Marco Crocicchi — per rendere omaggio non solo alla figura di Altiero Spinelli, ma all’idea di Europa che egli ha saputo consegnare alla storia: un’Europa libera, democratica, federale, capace di superare i nazionalismi e di scegliere la cooperazione al posto della guerra. In questo momento buio della storia, segnato da conflitti, nuove paure, chiusure identitarie e ritorni di logiche di potenza, l’Europa deve ritrovare sé stessa. Deve ritrovare la propria vocazione originaria: essere spazio di pace, di diritti, di libertà e di dialogo tra i popoli.

Ricordare Spinelli oggi è un atto politico e civile. Significa dire che l’Europa non può ridursi a mercato, burocrazia o somma di interessi nazionali. L’Europa deve tornare a essere una promessa di futuro, una comunità di destino, una scelta di pace.

Da Bracciano vogliamo lanciare questo messaggio: davanti alla guerra, alle disuguaglianze, ai nazionalismi e alla tentazione della forza, servono più Europa, più democrazia, più cooperazione. Il metodo europeista del dialogo e il ripudio della guerra, sancito anche dalla nostra Costituzione, restano le nostre stelle polari”.

“Lungi da noi ogni tentazione retorica – precisa Biancamaria Alberi, assessora alla Cultura che ha organizzato l’evento – al contrario, attraverso le parole del sindaco, dell’ospite d’onore e i contenuti del film, vogliamo dare un concreto contributo alla comprensione dell’importanza culturale di una visione collettiva della cittadinanza europea di pace e non bellicista, di libertà e non assoggettata a disegni di potenza imperiale, di cooperazione tra i popoli, e non nazionalista, sovranista, né razzista”.

Appuntamento, dunque, sabato 23 maggio alle 17,30 al Teatro Delia Scala di Bracciano, via delle Ferriere 16.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Chi desideri consultare “Il Manifesto di Ventotene” può scaricarne il testo qui:

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