Il derby della Capitale sotto stretta sorveglianza: da oggi scattano i controlli, si temono scontri tra ultras

Con il derby della Capitale che si avvicina, l’attenzione è rivolta in modo particolare sulla sicurezza allo Stadio Olimpico e nelle aree circostanti, dove si prevede una massiccia affluenza di tifosi da entrambe le opposte fazioni.

A partire dalla serata di oggi sabato 12 aprile e fino al termine della partita in programma nella giornata di domani 13 aprile alle ore 20:45, la Questura di Roma ha messo in campo una serie di misure per garantire che l’evento si svolga nel segno del fair play e della sicurezza.

Prevenzione e controlli: massimo impegno per l’ordine pubblico

Il tavolo tecnico presieduto dal Questore, che si è riunito questa mattina, non ha rilevato criticità specifiche per questo derby, ma la Questura ha comunque previsto un’attenta vigilanza su ogni aspetto dell’incontro, che è di particolare rilevanza sotto il profilo dell’ordine pubblico.

L’obiettivo, come sempre, è far sì che il derby non solo sia un momento di grande agonismo sportivo, ma anche un’occasione di folclore positivo per entrambe le tifoserie.

Suddivisione delle aree e coreografie: gestione del flusso di tifosi

Per facilitare l’ingresso e la gestione dei tifosi, l’area limitrofa allo stadio è stata divisa in zone specifiche per i sostenitori delle due squadre. Ogni tifoseria avrà accesso a una zona dedicata per raggiungere lo stadio e le vie di afflusso, secondo un piano grafico ben definito.

Questa suddivisione non solo permette di ridurre al minimo il rischio di scontri, ma consente anche a ciascun gruppo di vivere l’incontro nella propria identità sportiva.

Le operazioni di allestimento delle coreografie, che da tradizione sono un momento di grande importanza per i tifosi, sono state agevolate dalla Questura, che ha già consentito ai gruppi ultras di entrarvi nei settori di destinazione fin dalle prime ore del mattino di venerdì, sempre sotto la supervisione e sicurezza delle forze dell’ordine.

Misure di sicurezza e bonifiche anticipate

In linea con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza, la Questura di Roma ha predisposto una serie di misure preventive, tra cui le bonifiche di tutte le aree pertinenti all’impianto sportivo.

Già dalla giornata odierna, gli agenti saranno impegnati nella perquisizione delle zone di accesso, cercando di intercettare e rimuovere qualsiasi oggetto o strumento che potrebbe essere utilizzato per fini illegali o violenti.

Videosorveglianza attiva: il supporto tecnologico per la sicurezza

Un’altra misura fondamentale riguarda l’attivazione al massimo delle funzionalità degli impianti di videosorveglianza presenti all’interno dello stadio e nelle aree urbane limitrofe.

Questi sistemi saranno utilizzati per monitorare ogni fase dell’evento e supportare le forze di polizia sul terreno. Gli operatori, armati di tecnologia avanzata, saranno pronti a intervenire tempestivamente se necessario.

Fermare ogni forma di illegalità:

La strategia della Questura di Roma rimane chiara e determinata: non c’è spazio per violenza o illegalità. L’intento è di garantire a tutti una partita sicura e spettacolare, con la ferma volontà di neutralizzare sul nascere qualsiasi atto che possa minacciare l’incolumità pubblica o compromettere la serenità dell’incontro.

