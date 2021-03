Il Doposcuola Mammut si prende cura del territorio

“Lunedì 15 marzo 2021 – informa il Coordinamento Parco di Aguzzano – insieme ai bambini, le bambine e le famiglie abbiamo pulito e decorato l’area verde di fronte al doposcuola e abbiamo installato una panchina alla fermata dell’autobus in via Palombini.

Il doposcuola Mammut è un posto di aggregazione, socialità e sostegno allo studio che ospita ogni settimana circa 40 bambini/e, abbiamo bisogno di spazi per stare in sicurezza ma per continuare a stare insieme.

Durante le settimane di zona rossa le attività in presenza saranno sospese, ci organizzeremo anche noi per sostenere i nostri ragazzi/e in remoto. A breve maggiori info”