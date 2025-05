Il flauto di Pan unito al vento di Andrea Mariotti al Pentatonic

Domenica 8 giugno 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in iale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma Incontro con Andrea Mariotti e presentazione del libro Il flauto di Pan unito al vento, Macabor 2025

In conversazione con l’autore: Marzia Spinelli e Anna Maria Curci

Andrea Mariotti è nato a Roma, città dove vive. Laureato in Lettere Moderne presso La Sapienza con una tesi sullo Zibaldone di Giacomo Leopardi, ha pubblicato in precedenza cinque raccolte di poesia: Lungo il crinale, Bastogi Editrice italiana, 1998; Spento di sirena l’urlo, Ibiskos Editrice Risolo, 2007; Scolpire questa pace, Edizioni Tracce, 2013; La tempra dell’autunno, Bertoni Editore 2020, e la recente Il flauto di Pan unito al vento, Macabor Editore, 2025 (con prefazione di Anna Maria Curci). Sue poesie sono apparse su varie riviste letterarie italiane.

È stato redattore nel decennio passato dei Fiori del Male, pubblicazione quadrimestrale di letteratura. Di grande significato per il poeta la sua “lettura interiore” (ossia a memoria) del canto La Ginestra presso La Sapienza (20 febbraio 2015, giornata inaugurale del Laboratorio Leopardi, a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia). Tale lettura interiore è stata rievocata da Novella Bellucci, chiara studiosa del grande Recanatese, nel suo Una vita con Leopardi, Marcianum Press, 2023. Andrea Mariotti, dopo avere attraversato la Divina Commedia dall’inizio del Settecentesimo fino alla metà del 2022, è impegnato costantemente nella “lettura interiore” di vari canti danteschi; fino a quella dello scorso aprile focalizzata sul canto XXXIII del PARADISO, presso la libreria “Nuova Europa” a Roma.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

