Al Teatro Le Maschere

Il Flauto Magico

In scena il 26 gennaio e il 2 febbraio all’interno dell’appuntamento domenicale “Fiabe e biscottini” (ore 16.00 e ore 18.00). Protagonisti: Gianpiero Botta, Martina Carletti, Rodolfo Mantovani, Gabriella Praticò, e con la partecipazione in video di Simona Marchini nel ruolo di Regina della Notte e Gianluigi Fogacci nel ruolo di Sarastro. Costumi di Carla Marchini, scene di Giuseppe Convertini – Consulenza musicale Alessandro Cercato – Luci: Roberto Pietrangeli – Ass.nte costumi: Amedeo D’Amicis – Contributi video: D’emblée Film

adattamento di Gigi Palla

regia di Gabriella Praticò

Il Flauto Magico è certo una tra le più celebri opere liriche, un’esplosione di vitalità musicale che abbiamo cercato di trasportare nella vitalità del nostro spettacolo, che dell’originale mozartiano evocherà molti momenti musicali.

Ma Il Flauto Magico è anche una favola, un po’ buffa e un po’ tetra, che, come nella più classica delle strutture narrative, centra il suo plot su una serie di prove che l’eroe deve affrontare per raggiungere il premio e dimostrare la propria virtù.

In questo nuovo adattamento abbiamo voluto far risaltare proprio questo elemento fiabesco per dare alla vicenda di Pamino, Tamina, Papagheno e Papaghena, di Sarastro e della Regina della Notte un taglio quasi “thriller”, che ben si adatta ad alcune atmosfere un po’ “noir” di quest’opera, che ha come motore l’eterno contrasto del bene col male.

Riproporla in questa nuova edizione vuole anche essere un invito all’ascolto e alla conoscenza dell’opera: il genere teatrale che insieme alla Commedia dell’Arte ci ha reso famosi nel mondo e che sempre meno riusciamo ormai a comprendere, ad apprezzare, ad amare.

INFO

Teatro Le Maschere

Via Aurelio Saliceti, 1/3, 00153 Roma RM

Telefono: 06 5833 0817

scuole@teatrolemaschere.it

www.teatrolemaschere.it

biglietto gratuito per gli insegnanti (1 ogni 10 studenti)

ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2019/2020

È aperta la Campagna Abbonamenti 2019/2020! Abbonarsi conviene!

È possibile abbonarsi a tre spettacoli con € 22,00 e a sei spettacoli con € 40,00, risparmiando sul costo del singolo biglietto!

Gli abbonamenti del Teatro Le Maschere possono essere acquistati direttamente in teatro dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Il sabato dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Online sempre! All’indirizzo www.teatrolemaschere.it

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino