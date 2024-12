“Il futuro del commercio: Roma si trasforma” allo Scout Center

Nella serata di mercoledì 4 dicembre 2024 allo Scout Center, in largo dello scoutismo 1, si è svolto un interessante e partecipato incontro organizzato dal presidente della Commissione Capitolina Andrea Alemanni in cui, anche nell’ottica della prossima adozione del Bilancio 2025, ha voluto sentire gli umori e le esigenze sia di chi paga sulla propria pelle la crisi economica e di chi nelle Istituzioni è chiamato a dare risposte ai tanti problemi aperti e a snellire procedure spesso incomprensibili.

Basti pensare che spesso, per avere l’autorizzazione ad installare una semplice insegna, servono anche dai sei ai nove mesi. E proprio il consigliere comunale Valerio Casini ha sottolineato che, trovandosi all’opposizione, lavora perché sia costruttiva ad iniziare proprio dallo snellimento di tante procedure amministrative e quelle per le Insegne, sono tra queste.

Il Secondo municipio è intervenuto con la sua presidente di commissione Barbara Auleta che oltre al piano del commercio, ha auspicato un nuovo regolamento per le OSP e che questo tratti con la giusta valutazione la questione delle librerie con somministrazione al proprio interno.

Quasi tutti i municipi intervenuti con Assessori e Presidenti di commissione hanno trattato con dovizia di particolari la situazione dei mercati, della somministrazione al proprio interno, delle AGS e delle procedure per i Bandi, oggi farraginose e che lasciano spesso per mesi se non per anni, le strutture mercatali in uno stato di abbandono che danneggia anche le attività aperte.

Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, si sono complimentate per il lavoro portato avanti dal presidente Alemanni e dai componenti della Commissione da lui presieduta.

Figure storiche da sempre in difesa degli operatori del commercio in tutte le sue declinazioni come Valter Papetti della Confcommercio e coordinatore delle AGS romane e Antonio D’Angelo hanno sottolineato l’importanza di queste iniziative in cui ci si confronta su tutti gli aspetti legati alle attività commerciali e questo nel tentativo di recuperare un ritardo ventennale dove il commercio e’ stato purtroppo trattato con superficialità e approssimazione.

Per il municipio V è intervenuto Il presidente della commissione Marco Pietrosanti che ha lamentato le scarse risorse economiche in bilancio che non consentono neppure di rispondere a richieste minimali di manutenzione ordinaria e addirittura lo zero assoluto per quanto riguarda la realizzazione di progetti che riguardano la straordinaria.

Basta pensare che una risposta tra l’altro parziale per la sostituzione del tapis roulant indispensabile per accedere al parcheggio superiore è stata ottenuta grazie ad un emendamento al bilancio 2024 presentato dai consiglieri di opposizione dei FD’I.

Il presidente Andrea Alemanni per quanto concerne il Mercato Insieme di viale della Primavera ha sottolineato come aver chiuso il problema sulla proprietà del terreno con un notevole sforzo economico, consentirà lavorandoci su, di poter dare concretezza alle legittime richieste che da anni porta avanti l’AGS con il suo presidente Antonio Rosato, ad iniziare dal rifacimento della pavimentazione fatta male e per metà superficie sotto l’amministrazione Raggi e che è oggi diventata una vera e propria trappola per clienti ed operatori.

