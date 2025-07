Il Giubileo dei Giovani passa anche da Tor Tre Teste

Il 28 luglio è iniziato il Giubileo dei Giovani, che si concluderà domenica 3 agosto a Tor Vergata, con la SS Messa presieduta dal Santo Padre Leone XIV.

Alcuni giovani della prefettura di Livorno sono ospitati qui a Tor Tre Teste nella nostra parrocchia Dio Padre Misericordioso.

Sono circa 43 tra ragazzi e accompagnatori dai 16 ai 25 anni, di 3 parrocchie livornesi, Parrocchia San Benedetto accompagnati da don Vinneth Titus; parrocchia SS Trinità (Cappuccini) Frate Roberto; Parrocchia Santa Maria del Soccorso accompagnati da Chiara.

I ragazzi saranno ospitati nel salone parrocchiale con i loro sacchi a pelo, e la loro gioia di essere insieme per condividere un’esperienza unica.

Molte sono le attività che li terranno occupati durante questi giorni nella nostra meravigliosa città, oltre agli impegni previsti dal Giubileo, come ad esempio la S. Messa di apertura in Piazza San Pietro con il benvenuto da parte della Diocesi di Roma.

Venerdì 1° Agosto, al Circo Massimo, è prevista la Giornata Penitenziale durante la quale sarà possibile confessarsi nelle 200 postazioni allestite.

Parteciperanno a concerti, incontri di preghiera, arte e cultura in diversi momenti e luoghi della città, fino ad arrivare a sabato 2 agosto, quando i ragazzi si metteranno in cammino da veri pellegrini per raggiungere Tor vergata, dove dopo una notte di veglia, incontreranno il Papa con la Messa conclusiva della domenica.

Un percorso di condivisione e fraternità, che unisce diverse realtà cristiane, ci farà incontrare giovani di altre regioni e nazioni ma soprattutto rafforza ulteriormente il rapporto di amicizia e collaborazione delle persone della nostra comunità che si sono messi in gioco, hanno offerto il loro tempo e lavoro per gli altri.

I volontari della nostra parrocchia sono diversi, anche famiglie intere che si sono offerte affinché questi ragazzi trovino una famiglia nella nostra chiesa, ci sono Giovanni e Annamaria con i loro figli Virginia, Emanuele ed Anita, Marco e Valentina con il loro figlio più piccolo Filippo, c’è Claudio, Mina, Imma, Patrizia, Caterina, Arianna, Aurora, Claudia, Gabriella e il nostro parroco Don Enrico.

BuonGiubileo dei Giovani a tutti voi!!

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.