Il Lazio brilla al TTG di Rimini: 30mila visitatori tra ulivi, gelati d’autore e innovazione turistica

Tre giorni, oltre 30mila visitatori e un unico protagonista: il Lazio. Alla fiera internazionale del turismo TTG Travel Experience di Rimini, andata in scena dall’8 al 10 ottobre, lo spazio della Regione si è imposto come una delle aree più visitate dell’intero evento, attirando operatori e curiosi da 75 Paesi in tutto il mondo — dagli Stati Uniti alla Cina, dal Regno Unito all’India.

Quest’anno il padiglione del Lazio si è presentato con un volto completamente nuovo: 672 metri quadrati immersi in una scenografia verde, con ulivi secolari veri, grandi ledwall e immagini che raccontavano, in un viaggio immersivo, la bellezza della regione — dai tramonti di Sperlonga ai vicoli di Civita di Bagnoregio, fino ai sentieri spirituali che attraversano la Tuscia e la Sabina.

Tra i più ammirati: il “gelato del Lazio” e la Holoteca olografica

Insieme alle immagini, a conquistare il pubblico sono stati i profumi e i sapori. Lunghissime file si sono formate per assaggiare i gelati d’autore realizzati da maestri gelatieri sotto la guida di Mario Serani, ambasciatore del gelato italiano nel mondo.

In molti hanno voluto provare i gusti più insoliti e identitari: sedano di Sperlonga, Marrone Antrodocano, sorbetto al Cesanese, Nocciola della Tuscia, Ricotta romana con riduzione di Cesanese e Zabaione. Un viaggio gustativo che ha raccontato, cucchiaino dopo cucchiaino, la biodiversità del territorio.

Protagonista anche l’olio extravergine d’oliva, in tutte le sue declinazioni locali, valorizzato grazie alla collaborazione con Evoschool.

E per chi cercava un tocco di tecnologia, la sorpresa è arrivata dalla “Holoteca”, una teca interattiva e olografica che ha permesso di “toccare” digitalmente opere d’arte e modelli architettonici del Lazio, fondendo cultura e innovazione in un’unica esperienza multisensoriale.

Palazzo: “Un turismo che non si accontenta di vedere, ma vuole vivere”

Lo stand ha ospitato 83 imprese turistiche e 10 DMO provenienti da tutte le province, che hanno potuto dialogare con buyer e operatori internazionali, promuovendo un Lazio sempre più orientato al turismo esperienziale e sostenibile.

“Il turismo sta cambiando e noi con lui – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo, Elena Palazzo –. Vogliamo proporre un Lazio che non si accontenta di essere visto, ma che si fa vivere, sentire e scoprire lentamente. Dai borghi ai cammini, dalle vie del gusto alle rotte del mare, stiamo investendo sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle nostre identità locali.”

Un bilancio più che positivo, dunque, per una presenza che ha saputo unire tradizione e innovazione, sapore e tecnologia, portando al TTG non solo un’immagine moderna del Lazio, ma una visione di futuro fondata sull’esperienza e sulla qualità.

