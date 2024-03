Il Litio a Campagnano Romano

Gli altri hanno il petrolio, Roma ha il Litio nei suoi dintorni. E, il Litio, è uno tra i metalli più richiesti al giorno d’oggi, perché componente necessario soprattutto per le batterie dei veicoli elettrici.

Era noto che il litio è presente nell’alto Lazio, ovvero in aree vulcaniche come il Lago di Bracciano, nei Campi Flegrei in Campania e in Toscana.

Ora le notizie sono che “l’Oro Bianco” potrebbe essere a pochi chilometri da Roma, a Campagnano, e potrebbe essere il più grande giacimento di Litio con una densità addirittura tra le più alte sulla terra.

Enel, Vulcan Energy e Altamin indagano, mentre il sindaco di Campagnano sogna l’utilizzo del Litio nel campo della transizione verde. I cittadini intanto sperano in una filiera tutta italiana dall’estrazione, lavorazione, produzione delle batterie per le Fiat magari a Melfi, Pomigliano o Cassino.

Ma, si chiedono, i nostri politici saranno in grado di far tesoro di questa opportunità oppure lasceranno che arrivino gli avvoltoi stranieri (magari tedeschi o americani, sempre che non arrivino i cinesi?

