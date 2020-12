Domenica 13 dicembre 2020, organizzato da Guidaturisticaroma.eu si terrà l’evento “Il Mausoleo dei Gordiani e la borgata di Accattone”. Appuntamento ore10:30 fermata “Teano” metro C. Durata: 2 ore circa.

Proseguono le esplorazioni urbane nell’area dell’Ecomuseo Casilino: questa volta la zona prescelta è quella di Villa Gordiani e della Borgata Prenestina, edificata per volere del Regime fascista, con lo scopo di ospitare coloro che provenivano dall’antico quartiere dei Pantani, demolito per il tracciamento della via dei Fori Imperiali, divenuta luogo di emarginazione di centinaia di famiglie

Se ne accorse il cinema quando Pasolini la scelse come uno dei set del film “Accattone”. Come molte aree ricadenti nell’area del Comprensorio Casilino, anche l’area di Villa Gordiani rappresenta una delle ultime tracce dell’agro romano antico presenti all’interno della città ed è caratterizzata da una storia di trasformazioni particolarmente complessa, che prende avvio da una vasta villa patrizia suburbana, proprietà della famiglia imperiale dei Gordiani, di cui si ammireranno i resti del Mausoleo, della basilica e della cd. Aula ottagona.

Appuntamento imperdibile: ore 10:30 fermata “Teano” metro C

Durata: 2 ore circa

Guide: Eleonora Maiani ( guida turistica, archeologa e storica dell’arte) e Stefania Ficacci (storica contemporaneista dell’Ecomuseo Casilino)

Costo: 15 euro comprensivi di auricolari

Prenotazione:

email: guideturisticheroma@gmail.com

cell. 3389432298