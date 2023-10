Il Mercato di Viale Sacco e Vanzetti si rifarà il look

È stata indetta dal IV Municipio un’indagine di mercato per interventi di manutenzione straordinaria del mercato rionale di viale Sacco e Vanzetti (Tiburtino Sud) finalizzata all’individuazione di un numero minimo di cinque ed un numero massimo di dieci operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara. L’importo complessivo dei lavori è di € 1.004.645,09 e saranno impiegati per alcuni interventi divenuti ormai improrogabili:

• messa in sicurezza della pavimentazione dell’intero mercato;

• ripristino e messa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica;

• interventi di impermeabilizzazione delle coperture e sistemazione involucro esterno blocchi;

• adeguamento impianto idraulico;

• rifacimento servizi igienici.

Auspichiamo che contemporaneamente ai lavori appaltati si proceda anche alla messa in sicurezza di quel tratto di viale che ultimamente è stato oggetto di due incidenti stradali che hanno visto il coinvolgimento di una studentessa e di una persona anziana. Il parcheggio selvaggio dei veicoli a ridosso del mercato ostruisce spesso la visibilità dei pedoni che debbono attraversare la strada e questo, oltre a costituire un pericolo per le persone, lo è anche per i conducenti di auto che si trovano spesso di fronte ad ostacoli improvvisi. Ma, come sappiamo bene, a Colli Aniene è veramente difficile vedere la presenza di agenti della polizia municipale che sanzionino i comportamenti scorretti.