“Il Minkiadvisor – Edizione Premium”: il mondo dei casi umani e come evitarlo

Nel surreale universo del Minkiabrand, dove il disagio quotidiano diventa quasi una filosofia di vita, nasce “Il Minkiadvisor – Edizione Premium”: una guida ironica, tagliente e volutamente spietata per orientarsi tra le piccole e grandi stranezze dell’umanità che si incontrano ogni giorno.

Tra frasi imbarazzanti, comportamenti al limite del surreale e conversazioni che avresti preferito non iniziare, questo vademecum prova a fare una cosa semplice: aiutarti a riconoscere subito certi “personaggi ricorrenti” appena aprono bocca, prima che sia troppo tardi.

Con un approccio tra satira e autoironia, il Minkiadvisor suggerisce che riderci sopra è spesso l’unico modo per non farsi travolgere. E, nel dubbio, imparare a prendere le distanze al momento giusto.

Se ti riconosci in qualche descrizione, potrebbe essere un segnale. Se invece riconosci tutto negli altri… probabilmente hai già trovato la tua strategia di sopravvivenza.

Autore: Valentina Gemelli ( attrice, sceneggiatrice, autrice e conduttrice radiofonica)

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