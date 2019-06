“Il mio regno non è…” il 4 luglio al centro culturale Gabriella Ferri

Giovedì 4 luglio 2019, alle ore 18.30, presso il centro culturale Gabriella Ferri in Roma, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76 (con parcheggio interno) ci sarà la rappresentazione teatrale del testo “Il mio regno non è…”, del Prof. Antonio Saccà, che ha curato anche la regia e l’adattamento.

Verrà messa in scena una versione drammatica della vicenda umana di Gesù.

Ad organizzare l’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Municipio di Roma IV, è stata l’Associazione di promozione sociale “Il Veliero Azzurro”, con la collaborazione di Pericle E. Bellofatto e dell’ottimo Giorgio Cerone, che è anche uno degli attori.

Quasi tutti gli attori, ad eccezione di Michele Limpido, Sabrina Tutone e Carmelo Valente, sono autoctoni del quartiere Pietralata-Portonaccio (dove si terrà la rappresentazione). Vogliamo citarli, per il loro coraggio e la volontà di cimentarsi, per la prima volta, in questa nuova esperienza di “attori”: Barbetti Roberta, Brecciaroli Bruna, Cerone Giorgio, Cialantini Silvia, Peruzzi Fulvia e Sartori Anna.

Nelle immagini la locandina dell'evento

Pericle Eolo Bellofatto